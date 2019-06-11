نتنياهو: ظريف يكذب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أقوال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلا إن «ظريف يكذب مرة أخرى».
وقال نتنياهو إن إيران هي التي تهدد يوما بعد يوم بإبادة دولة إسرائيل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، وذكر أن إيران أقرب من أي وقت مضى من الحصول على القنبلة النووية، وتكثف جهودها لتسريع برنامجها النووي.
وتابع نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لطهران بأي شكل من الأشكال بتطوير السلاح النووي الذي يعرض أمن دولة إسرائيل والعالم بأسره للخطر. وذكر نتنياهو أن إيران تحاول التموضع عسكريا في سوريا، واليوم أعلنت أنها تسرع برنامجها النووي. وكان ظريف قد قال في بداية لقائه مع نظيره الألماني هايكو ماس إن «نتنياهو يهدد بتدمير إيران، ومن غير المعقول أن يهدد شعبنا دون الرد عليه».
يشار إلى أن نتنياهو يتهم على نحو متكرر إيران بالسعي إلى امتلاك قنبلة نووية، وبالتموضع عسكريا في سوريا المجاورة لبلاده، وهدد بأنه لن يسمح للجمهورية الإيرانية بتحقيق أهدافها.
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