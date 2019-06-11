إيران تحول مسؤول منظمة عربية إلى جاسوس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما حولت الحكومة الإيرانية اللبناني نزار زكا، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (إجمع) في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى جاسوس، واتهمته بالعمل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أمس عن استعدادها لتسليمه إلى حزب الله.

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ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن مصدر مطلع قوله «إن الجاسوس الأمريكي- اللبناني في إيران، نزار زكا، سوف يسلم إلى حزب الله اللبناني، بناء على طلب ووساطة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ولم تجر في هذا السياق أي مفاوضات في أي مستوى مع أي شخص أو حكومة، وإن هذا الأمر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة السيد نصرالله لدى الجمهورية الإيرانية».

من جهة أخرى، يواصل المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم اتصالاته مع المسؤولين في طهران موفدا من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث التقى المعفو عنه نزار زكا على أن تستكمل الاتصالات للعودة إلى لبنان، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وكان زكا يشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (إجمع) في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتم توقيفه في إيران في 18سبتمبر 2015، بتهمة التجسس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.