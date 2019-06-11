شكرا لقرائتكم قرقاش: نتواصل مع مكونات المعارضة السودانية والانتقالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الإمارات تتواصل مع مكونات المعارضة السودانية والمجلس الانتقالي العسكري السوداني.

وقال قرقاش على موقع "تويتر": "يستمر تواصل الإمارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي، رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان".

وأضاف في تغريدة أخرى: "علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس".

هذا وقررت قوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتاً لإعادة ترتيب الأوضاع.

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وكان القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان، معتز محمد صالح، أكد في تصريح خاص لقناة "الحدث" أن تلبية مطالب القوى ستساهم بتهيئة الأجواء للعودة إلى الحوار في البلاد.

وأشار صالح إلى عدم ورود أي معلومات عن نية المجلس الإفراج عن معتقلين. ونوّه بأن القوى طالبت بلجنة تحقيق محايدة في أحداث فض الاعتصام.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قالت الخارجية الأميركية، إنها تسعى مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في السودان، مؤكدة أنها مستمرة بالالتزام بمساندة الشعب السوداني.

وأضافت الخارجية الأميركية أن الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه.