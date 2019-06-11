شكرا لقرائتكم ترمب تلقى رسالة "دافئة وجميلة" من زعيم كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه تلقى رسالة "دافئة للغاية" و"جميلة" من زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، الاثنين.

وفي كلمة للصحافيين في البيت الأبيض، قال ترمب إنه يعتقد أن أمرا إيجابيا سيحدث مع بيونغ يانغ، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وأوضح الرئيس أن كيم أوفى بوعده، ولم يجرِ اختبارات نووية أو صاروخية طويلة المدى.

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وفي تصريحات للصحافيين أمام البيت الأبيض، وصف ترمب، المنافس الديمقراطي في الانتخابات نائب الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما، جون بايدن، بأنه "أضحوكة ودمية ولا يمكن أن يكون منافساً".

وأوضح ترمب أن "الصين حصلت على ملايين الدولارات على أكتاف بايدن وأوباما"، مشيراً إلى "تحقيق إنجازات كبيرة مع الصين وهي تدفع لنا مليارات الدولارات".

وتعهد الرئيس الأميركي بأن الصين ستبرم في النهاية اتفاقا مع واشنطن.