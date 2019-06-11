ترامب: تلقيت رسالة رائعة من زعيم كوريا الشمالية

مصراوي:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تلقى رسالة "رائعة" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لافتًا إلى حدوث تطورات إيجابية قريبًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وأكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، الثلاثاء، إمكانية عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم، قائلاً إن الأمر متوقف على بيونج يانج.
والتقى الرئيسين مرتين، كانت الأولى في سنغافورة، والثانية في فيتنام، لحث كوريا الشمالية على وقف تجاربها النووية، مقابل رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية عنها.
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