«إعلان السعر والتفتيش».. توجيهات جديدة من مدبولي لضبط الأسواق

مصراوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء إيهاب المحمدي ممثلاً عن جهاز الخدمة الوطنية، ومسئولي بعض الجهات.

في مستهل الاجتماع تقدم رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات على الجهود المبذولة خلال شهر رمضان لتوفير جميع السلع والمنتجات للمواطنين، مؤكداً استمرار المتابعة الكاملة للأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار، والتأكد الدائم من توافر السلع المختلفة في الأسواق، خاصة الخضر...