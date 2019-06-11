أكّد وزير المهجرين ​غسان عطالله، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يهتم لشأن أي ​لبنان​ي في أي بلد في العالم وهذا ما ظهر جلياً في قضية اللبناني ​نزار زكا​ الذي كان معتقلًا في السجون الإيرانية، المبادرة لبنانية، ولدت في لبنان وانتهت في لبنان بفضل الرئيس عون".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله عن إطلاق سراح زكا: المبادرة لبنانية ولدت وانتهت في لبنان بفضل الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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