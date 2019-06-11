كشفت مصادر لقناة NBN أن "المؤتمر الصحفي الذي قام به رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سبقه اجتماع لكتلة المستقبل وضع خلاله الكتلة في كل الأجواء الحاصلة".
ولفتت المصادر إلى أن "الحريري أرجأ اجتماعه مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد الى يوم آخر، في الوقت الذي كان مقررًا عند السابعة مساءً".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـNBN: الحريري اجتمع بكتلته قبل مؤتمره وأرجأ لقاء ساترفيلد ليوم آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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