مصادر للـNBN: الحريري اجتمع بكتلته قبل مؤتمره وأرجأ لقاء ساترفيلد ليوم آخر

كشفت مصادر لقناة NBN أن "المؤتمر الصحفي الذي قام به رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ سبقه اجتماع ل​كتلة المستقبل​ وضع خلاله الكتلة في كل الأجواء الحاصلة".

ولفتت المصادر إلى أن "الحريري أرجأ اجتماعه مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​دايفيد ساترفيلد​ الى يوم آخر، في الوقت الذي كان مقررًا عند السابعة مساءً".