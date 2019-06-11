زكا من السراي: اشكر كل الدولة التي ساهمت في اطلاق سراحي من الاعتقال

شكر ​نزار زكا​ في تصريح له من ​السراي الحكومي​ بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ "كل الدولة اللبنانية التي ساهمت في اطلاق سراحي من الاعتقال".

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