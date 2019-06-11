شهيب: الامتحانات الرسمية ستكون هادئة وراقية

أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أن "الامتحانات الرسمية ستكون هادئة وراقية"، مشيراً الى أن "الامتحانات لا أقرر سهولتها او صعوبتها بل هناك لجان تعرف مصلحة أبنائها".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شهيب "أننا نريد ان يكونوا الطلاب فرحين أثناء ذهابهم للإمتحانات، وأهم ما في الأمر الهدوء الذي يعطي لكل طالب حقه".
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