شهيب: الامتحانات الرسمية ستكون هادئة وراقية

أكد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ أن "​الامتحانات الرسمية​ ستكون هادئة وراقية"، مشيراً الى أن "الامتحانات لا أقرر سهولتها او صعوبتها بل هناك لجان تعرف مصلحة أبنائها".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شهيب "أننا نريد ان يكونوا ​الطلاب​ فرحين أثناء ذهابهم للإمتحانات، وأهم ما في الأمر الهدوء الذي يعطي لكل طالب حقه".