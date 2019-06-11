أكّد الأمين العام ل​حركة الشعب التونسية​ زهير المغزاوي لقناة "الميادين" أن "تونس لن تصمت عن فضيحة تجول الاسرائيليين فيها"، مشيرًا إلى "أننا بصدد التنسيق مع كتل برلمانية لإصدار عريضة ومسائلة ​الحكومة​ حول زيارة اسرائيليين لتونس".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام لحركة الشعب التونسية: لن نصمت عن فضيحة تجول الاسرائيليين في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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