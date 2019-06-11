وزير خارجية عمان بحث في قطر مواضيع ذات اهتمام مشترك

أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحث مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي و علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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