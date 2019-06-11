مستشار وزير الخارجية الایرانی: لا حل عسكريا للازمة اليمنية

اكد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني ​علي اصغر خاجي​ انه "لاا حل عسكريا للازمة اليمنية"، مشيراً إلى أنه "تقرر خلال لقاءاته مع المسؤولين الروس ان يعمل البلدان على ايصال المساعدات الغذائية والدوائية للشعب اليمني".

وأشار إلى أن "البلدين كانت وجهات نظرهما متطابقة تقريبا حول الشان اليمني، لافتاً إلى أنه "جرت خلال المباحثات تناول الوضع الانساني في اليمن وسبل مساعدة شعب هذا البلد وتذليل العقبات في هذا المجال".

واضاف خاجي: "انه تقرر في ضوء الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني وتفشي ​الكوليرا​ ان يعمل البلدان على ايصال المساعدات الغذائية والادوية اللازمة الى الشعب اليمني".