ترامب: تلقيت رسالة من زعيم كوريا الشمالية وتطورات إيجابية ستحدث قريبا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كاشفا أن "تطورات إيجابية ستحدث قريبا".
وفي سياق آخر، أعلن ترامب "أننا سنجلس قريبا مع الديمقراطيين للتفاوض حول أزمة المهاجرين"، معتبرا أن "الصين هيمنت على أميركا في عهد باراك أوباما وجو بادين".
وكان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون أكد "إمكانية عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم "، كاشفًا أن "الأمر متوقف على بيونغ يانغ"، مشيرا الى أن "واشنطن مستعدة لعقد هذه القمة حين تكون بيونغ يانغ مستعدة لذلك".
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