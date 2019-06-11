الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات ضد 16 شخصا وكيانا على علاقة بالأزمة السورية

اعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ عن فلرض ​عقوبات​ جديدة ضد 16 شخصا وكيانا على علاقة ب​الأزمة السورية​ ومن بينهم رجل الاعمال السوري سامر فوز وآخرين.

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