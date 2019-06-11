الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات ضد 16 شخصا وكيانا على علاقة بالأزمة السورية

اعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فلرض عقوبات جديدة ضد 16 شخصا وكيانا على علاقة بالأزمة السورية ومن بينهم رجل الاعمال السوري سامر فوز وآخرين.
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