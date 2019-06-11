السيسي لرئيس الكونغرس اليهودي العالمي: قضية القدس مركزية للعالمين العربي والإسلامي

أكّد المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي أن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ استقبل رئيس ​الكونغرس​ اليهودي العالمي رونالد لاودر، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل"، مشيرًا إلى أن "اللقاء تناول ​العلاقات المصرية الأميركية​، وآخر تطورات عملية السلام في ​الشرق الأوسط​، فضلًا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية وجهود مصر التي تبذلها في هذا الإطار للتوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة".

ولفت إلى أن "الرئيس المصري شدد على أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر و​الولايات المتحدة​، تمثل أهمية بالغة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم"، مبينًا أن "السيسي أكد أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق وآمال ​الشعب الفلسطيني​ وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعا جديدين على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقًا جديدة من التعايش السلمي والسلام الذي يؤدي إلى البناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب. وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ليست هامة فقط للشرق الأوسط واستقراره، وإنما تمتد أهميتها للعالم أجمع، فضلا عن مركزية قضية القدس للعالمين العربي والإسلامي".