وزير الخارجية القطري: الأزمة الخليجية تؤجج نزاعات أخرى في المنطقة

حذر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من أن "الأزمة الخليجية بدأت تؤجج نزاعات أخرى في المنطقة"، مشيراً إلى أن "ذلك الوضع "يجعل حل تلك النزاعات أكثر صعوبة".

ورأى أن "​السعودية​ تعمل على إرساء أنظمة موالية لها في كل من ​ليبيا​ و​الصومال​"، مشدداً على أن "قطر تعرضت لكثير من محاولات التشويه والإضرار من جانب السعودية و​الإمارات​".

ولفت إلى أنه "تم ابتزاز بعض الدول، وخاصة تلك التي تحتاج إلى دعم السعودية والإمارات، من أجل اتباع ​سياسة​ معادية لقطر، مما يثير الكثير من عدم الاستقرار في منطقتي القرن الإفريقي وجنوب الصحراء الكبرى".