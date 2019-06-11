أحمد مجدلاني ثمن موقف تركيا الداعم للحقوق الفلسطينية

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، "دور تركيا وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي متواصل"، مشيراً إلى أن "موقف تركيا، الذي عبّر عنه وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو في القمة الإسلامية في السعودية مؤخرًا يؤكد عمق العلاقات، ومواصلة تعزيزها بين البلدين".
وأوضح مجدلاني أن "القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع جهات عربية ودولية، لضمان عدم مشاركتها في ورشة العمل الاقتصادية المقررة في البحرين نهاية حزيران الجاري".
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