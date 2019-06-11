أحمد مجدلاني ثمن موقف تركيا الداعم للحقوق الفلسطينية

ثمن عضو اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​، ​أحمد مجدلاني​، "دور ​تركيا​ وموقفها الداعم لحقوق ​الشعب الفلسطيني​، في مواجهة ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي متواصل"، مشيراً إلى أن "موقف تركيا، الذي عبّر عنه وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​ في ​القمة الإسلامية​ في ​السعودية​ مؤخرًا يؤكد عمق العلاقات، ومواصلة تعزيزها بين البلدين".

وأوضح مجدلاني أن "​القيادة​ الفلسطينية تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع جهات عربية ودولية، لضمان عدم مشاركتها في ورشة العمل الاقتصادية المقررة في ​البحرين​ نهاية حزيران الجاري".