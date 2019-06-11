التنمية المحلية لـ " البرلمان ": تغير منظومة القمامة والمخلفات خلال عام ونصف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع الإجراءات والخطوات يتم اتخاذها لتطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات، وآليات تفعيل المنظومة الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والنظافة والمخلفات بأنواعها. وأوضح وزير التنمية المحلية أنه منذ أول لقاء مع رئيس الجمهورية لمناقشة المنظومة الجديدة وذلك منذ 10 شهور تقريبا، وهناك اجتماعات متواصلة مع وزارة البيئة ثم مع وزير الإنتاج الحربى ، مؤكدا أنه بجانب دراسة المنظومة الجديدة وخطتها يوجد شغل على الأرض، قائلا: "بدأنا تشغيل مصانع، وهناك ندوات يتم عقدها للتوعية ، حيث تم عقد حوالى 4 آلاف ندوة من خلال وزارتى البيئة والتنمية المحلية على مستوى المدارس والجامعات ، مشيرا الى أنه هناك 10 شركات تعمل على أرض الواقع .

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