نائبة عن اتفاقية التجارة الحرة بين دول أفريقيا: ستخلق سوق قارى للخدمات والسلع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، أن اتفاقية التجارة الحرة فى إفريقيا ستساهم بشكل كبير فى تعزيز الخبرات الاقتصادية بين الدول الإفريقية، موضحة أنه فى ظل منظومة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونتائجها المثمرة التى بدأت تتلاحظ فى الآونة الأخيرة نجد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية التى تضم 49 دولة أفريقية، يؤدى هذا إلى تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية.
وأضافت النائبة هيام حلاوة، أن هذه الاتفاقية تساهم فى زيادة التنافسية بين الدول من حيث السلع والخدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المعرفة الاقتصادية وخلق سوق قارى لكافة الخدمات والسلع والتعاون بين الدول الأفارقة الأشقاء .
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