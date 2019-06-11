"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لايات القران ونطقها بشكل صحيح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية و الطبية و الرياضية و برامج التوك شو و ذلك بهدف ارساء معنى المسئولية الاعلامية و القيم الأخلاقية أثناء ممارسة الاعلامى لعمله و ارساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن و لا يحرض على التمييز و العنف و الكراهية .
جاء ذلك فى اطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام على ضبط المشهد الاعلامى من حيث الالتزام بالمهنية بإعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام و تطوره .
أعدت الضوابط بواسطة لجان المجلس المختصة و التى تضم مجموعة من المتخصصين و الخبراء فى مجال الاعلام و جاءت الضوابط متوافقة مع الدستور و القانون و مواثيق العمل الاعلامى و أيضا مع مواثيق الامم المتحدة و هيئاتها .
من أبرز ضوابط البرامج الدينية :
يراعى أن يكون مقدم البرامج ملما بالقضايا الدينية و لديه قدر من حفظ آيات القرأن الكريم و النطق الصحيح لها و كذا المامه بالسيرة النبوية
-أن يكون الضيوف من علماء الدين أو اساتذة الجامعات المعروفين
-و فى حالة التعرض لمسائل الإفتاء يراعى أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف و دار الافتاء ووزارة الأوقاف
-الا تكون مواقع التواصل الاجتماعى مصدرا لإبداء الرأى أو الافتاء فيما عدا مواقع و مراصد الأزهر الشريف و دار الافتاء و الأوقاف و جامعة الأزهر .
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