شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يرفض رفع الحصانة عن نائب حرر شيك بدون رصيد: "ميصحش تعمل كده" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الطلب المقدم من ممثل أحد الشركات العقارية بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانه البرلمانية عن النائب عبد الحكيم عبد الله عبد الحكيم، وذلك لتحريره شيكات بدون رصيد لصالح الشركة نظير وحدة سكنية بإجمالي مبلغ وقدرة مليون و550 ألف جنيه.
وأيد البرلمان خلال جلسته العامة ما جاء بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي رفضت رفع الحصانة عن النائب عبد الله عبد الحكيم، حيث أرجع التقرير الذي استعرضه النائب نبيل وكيل اللجنة سبب رفض رفع الحصانه إلي الكيدية.
فيما وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب بسداد الشيكات، قائلاً: "مش معقول كدة، ميصحش نائب يسطر شيك بدون رصيد، حتي شكلة أمام الناخبين، مش عايز اسمع كلمة شيكات بدون رصيد تاني".
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