شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس "دفاع البرلمان التشيكى" يؤكد تقديره للدور المصرى فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنتا الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، والعلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، اليوم الثلاثاء، وفد برلماني تشيكي برئاسة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي التشكي بافيل زاسيك، والوفد البرلماني المرافق، في حضور سفير دولة التشيك لدي مصر جان فوليك، وذلك بمقر مجلس النواب المصرى.

وفي مستهل اللقاء رحب اللواء كمال عامر، برئيس الوفد التشكي والوفد البرلماني وأبلغهم تحيات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلاً : "يسعدنا كل السعادة استقبالكم كأصدقاء أوفياء في مجلس النواب الذي يسعده التعاون البرلماني معكم، وفي مصر التي تحتفظ مع بلدكم الصديق بعلاقات وتعاون وثيق في كافة المجالات، كما يسعدنا تواجد سفير دولة التشيك الصديقة".

وأكد عامر، عمق العلاقات بين مصر والتشيك، حيث شهدت مستوي متميزاً في شتي المجالات، سواء السياسية والأقتصادية والثقافية والسياحية والبرلمانية والعسكرية بما يؤهل العلاقات بين الطرفين إلي مزيد من التعاون والتقدم في شتي المجالات.

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وقال عامر، أن قرار إنشاء جمعية صداقة برلمانية تشيكية مصرية في البرلمان التشكي سوف يدعم أواصل التعاون.

من جانبة لفت رئيس وفد البرلمان التشيكي، أن جمهورية التشيك واحدة من الدول التي تحرص علي التعاون مع مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً علي تقديره لدور مصر الملموس في جهود مكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية.

بدورة أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، أن الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية متعددة محلياً وعالمياً، حيث تم القيام بإجراءات متعددة بالإضافة إلي إصدار رئيس الجمهورية في نوفمبر 2016 قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب رقم 82 لسنه 2016.

وشدد عامر، علي أن القاهرة تعمل علي بناء مصر الحديثة بالتركيز علي أسبقية بناء الإنسان، بدءاً من تطوير التعليم والصحة، مشيراً إلي أهمية تطوير التعاون في مجال التعليم الفني بالإضافة إلي شتي المجالات الأخرى، ومن هنا تأتي تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين في شتي المجالات بما فيها التعاون البرلماني الذي يحقق تبادل الرؤي والخبرات المختلفة بما يدعم العلاقات في شتي المجالات.



