شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "قوى البرلمان" تناقش مشكلات العاملين بشركة "مصر للصوت والضوء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان، بشأن تضرر العاملين بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية من عدم صرف زيادة المقابل النقدي لتذاكر السفر، وبشأن توقف العمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام وما يتبعه من ضياع لحقوق العاملين.

وقالت النائبة جليلة عثمان، في طلب الإحاطة، إن العاملين بشركة مصر الصوت والضوء والتنمية السياحية، يتضررون من عدم صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر طبقا للزيادات المقررة من هيئة السكة الحديد.

وأوضحت عثمان، أن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات توقفت عن العمل وتم توزيع عدد 900 من العاملين بها بشكل غير قانوني علي قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، مما سبب ذلك ضياع حقوق هؤلاء العاملين.

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وأشارت ميرفت عطية ، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إلى أن القانون رقم 203 الخاص بالشركات لا يوجد به نص يحدد المناطق النائية التي يتم الصرف للعاملين فيها بدل المناطق النائية، موضحة أنه رغم ذلك يتم صرف بدل المناطق النائية ويتم صرف مبلغ مقطوع بدل المقابل النقدي.

من جانبه، طالب النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، من رئيس مجلس إدارة الشركة الالتزام باللائحة الخاصة بالشركة، وقال إن اللجنة سوف ترسل مذكرة لوزير القوى العاملة تطالبه فيها بأن يصدر قرارا باعتبار محافظتى الأقصر وأسوان ضمن المناطق النائية حتي يتم صرف الإضافه المقرره لقيمة تذاكر السفر، ثم دعا لتأجيل الاجتماع لوقت لاحق نظرا لعدم حضور الهيئة الوطنيه للإعلام.

فيما طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة الحفاظ علي حقوق العمال، وقالت إن ما يصرف لهم حق أصيل وليس مكافأة.

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، أن الفتوى أو القرار لا يلغي قانون يعطي للعمال حقوقهم، مشددة على ضرورة تشجيع الشباب في المناطق النائية، وقالت إن عدم صرف البدل المكمل لتذاكر السفر للعمال بالمناطق النائية يكون ذلك بمثابة طرد للعمالة الموجودة فى الصعيد.



