رئيس "القومي للمرأة" تشارك في مؤتمر للقضاء على ختان الإناث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "المشاورات التقنية السنوية للبرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة للقضاء على ختان الإناث"، بحضور كل من الدكتورة عزة العشماوي الأمينة العامة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان.

وحسب بيان، اليوم، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أننا لدينا إرادة سياسية للقضاء على ختان الإناث، مؤكدة أن مصر واجهت تعثراً كبيراً في هذه القضية خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، وكان يتم إرسال قوافل للقرى والنجوع لإجراء عمليات ختان للإناث بالمجان، وهذا كان أمرًا جليًا خاصة بعد محاولات استمرت على مدار سنوات طويلة لإقناع الأمهات والآباء والجدات والعمات بأضرار هذه الممارسات التي تؤذي فتياتنا.

وأشارت رئيس المجلس، إلى أن مصر ستعمل على رفع الوعي بالمشكلة وبالقوانين التي تعاقب على ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق بناتنا، على نحو متناسق بين الوزارات المعنية كلها ومنظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة، مؤكدة أن الجميع سيعمل يدا بيد كفريق وطني واحد لوضع مؤشرات محددة وإطار للعمل يكون أكثر مرونة وقادر على تحقيق تغيير فعلي في المجتمع على أرض الواقع.

وأشارت إلى الجهود الوطنية التي بذلت للقضاء على ختان الإناث والتي بدأت منذ القرن الماضي، وأصدر وزير الصحة عام 1959 القرار رقم 74 بحظر إجراء ختان الإناث في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، مرورا بعددا كبيرا من المؤتمرات الدولية والبرامج والمبادرات الوطنية لمناهضة هذه الممارسة، والجهود العظيمة للسفيرة.