رئيس جامعة الأزهر يفتتح دورة المشورة وفحص راغبي الزواج بالمركز الدولي للسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز، نحو نشر الوعي في شتى المجالات وبالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، في كلمته اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي على "دليل المشورة والفحص لراغبي الزواج"، اهتمام الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالحفاظ على الكيان الأسري، بنشر التوعية الدينية والطبية السليمة بين المقبلين على الزواج، حقوقًا وواجبات، وكذلك المتزوجين.

موضحًا أن ذلك يأتي من استشعار الأزهر الشريف بحجم المشكلة ومساهمة في علاجها، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار الأسري، بما يُحد من معدلات الطلاق، ويُسهم في تنشئة أجيال قادرة على العطاء في خدمة الدين والوطن والمجتمع والإنسانية بأسرها، مع التأكيد على مراعاة فقه الواقع، وتلبية متطلبات العصر.

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وثمن رئيس الجامعة –خلال كلمته- الدور التنويري الريادي والمهم الذي يؤديه المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى الجهد الجبار الذي يقوم به المركز بإدارة الدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز، والذي يعد من المراكز العلمية والبحثية المتميزة، وقد سبق أن حصل على جائزة أفضل مركز بحثي على مستوى العالم من الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أهمية هذه الدورات، والتي تؤسس لبناء الوعي الديني والصحي بين المواطنين، عبر إعداد أدلة توعوية كالدليل التي بين أيدي المتدربين، والذي يقع عليه عبء ثقيل ومهمة عظيمة الشأن، بتبليغ الرسالة والمعلومات التي تدربوا عليها، وأداء واجبهم في الوعظ والإرشاد بالمساجد والتجمعات الشبابية وبين الأسر.

مشيرًا إلى أن المركز سبق وقد نظم عشرات الدورات التي تعالج قضايا ومشاكل جوهرية تهدد تماسك المجتمع، إضافة إلى أنه يُجري فحوص راغبي الزواج، ويعالج أمراض العقم، ويعد الكتب والأدلة الإرشادية النافعة صحيًا ومجتمعيًا، مثل كتاب "دليل المشورة والفحص لراغبي الزواج".

وثمن رئيس جامعة الأزهر قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بإنشاء وحدة لم شمل الأسرة، وإصلاح ذات البين، والتي نجحت في المهمة المنوطة بها، بنسبة عالية تجاوزت 65%، وتمارس دورها بفعالية في جميع محافظات الجمهورية.