التصريح بدفن طالب غرق في نهر النيل بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا بنهر النيل بالصف، بعدما كشفت التحريات والتقرير الطبي عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف، وذكر شهود عيان أن طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، غرق لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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