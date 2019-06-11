لجنتا "الدفاع والخارجية" بالنواب تبحثان مع وفد برلماني تشيكي علاقات التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

عقدت لجنتا الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر والعلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، الثلاثاء، اجتماعا مع وفد برلماني تشيكي برئاسة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي التشكي بافيل زاسيك، والوفد البرلماني المرافق، في حضور سفير دولة التشيك لدي مصر جان فوليك.

ورحب اللواء كمال عامر، برئيس الوفد التشكي والوفد البرلماني وأبلغهم تحيات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلاً :"يسعدنا كل السعادة استقبالكم كأصدقاء أوفياء في مجلس النواب الذي يسعده التعاون البرلماني معكم، وفي مصر التي تحتفظ مع بلدكم الصديق بعلاقات وتعاون وثيق في كافة المجالات، كما يسعدنا تواجد سفير دولة التشيك الصديقة".

وأكد عامر، عمق العلاقات بين مصر والتشيك حيث شهدت مستوى متميزاً في شتي المجالات، سواء السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والبرلمانية والعسكرية بما يؤهل العلاقات بين الطرفين إلي مزيد من التعاون والتقدم في شتي المجالات.

Advertisements

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قرار إنشاء جمعية صداقة برلمانية تشيكية مصرية في البرلمان التشكي سوف يدعم أواصل التعاون.

من جانبة لفت رئيس وفد البرلمان التشيكي، إلى أن جمهورية التشيك واحدة من الدول التي تحرص على التعاون مع مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقديره لدور مصر الملموس في جهود مكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية.

بدوره...أوضح اللواء كمال عامر، أن الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية متعددة محليا وعالميا، حيث تم القيام بإجراءات متعددة بالإضافة إلى إصدار رئيس الجمهورية في نوفمبر 2016 قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب رقم 82 لسنه 2016.

وشدد عامر على أن القاهرة تعمل على بناء مصر الحديثة بالتركيز على أسبقية بناء الإنسان، بدءاً من تطوير التعليم والصحة، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون في مجال التعليم الفني، بالإضافة إلى شتى المجالات الأخرى، ومن هنا تأتي تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات بما فيها التعاون البرلماني الذي يحقق تبادل الرؤى والخبرات المختلفة بما يدعم العلاقات في شتي المجالات.​