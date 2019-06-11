عقوبات أمريكية جديدة على كيانات ورجال أعمال سوريين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من رجال الأعمال السوريين الذين على علاقة بالحكومة. وذكر بيان الوزارة أن من بين هؤلاء الأشخاص رجل الأعمال سامر فوز وأفراد من أسرته. وضمت العقوبات 13 كيانا اقتصاديًا بجانب 3 أفراد سوريين. وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على سامر وشقيقيه عامر وحسين وشركة أمان القابضة التي تملكها أسرته وتديرها في مدينة اللاذقية الساحلية.

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