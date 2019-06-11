مجلس "الصحفيين" يضع اللمسات الأخيرة على هيئة المكتب الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا مغلقا مطلع الأسبوع المقبل برئاسة النقيب ضياء نقيب رشوان لوضع اللمسات الأخيرة على ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات ودية بين أعضاء المجلس لتشكيل هيئة المكتب واللجان.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إن أعضاء المجلس اتفقوا تقريبا بنسبة 90% على تشكيل هيئة المكتب واللجان، وإن النسبة المتبقية من الاتفاق سيتم التوصل إليها خلال الاجتماع نظرا لرغبة الجميع في عدم تعطيل مصالح الزملاء.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يتولى محمد شبانة منصب السكرتير العام، وأن يتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل النقابة الأول، وأن ينوب عن النقيب ضياء رشوان في صلاحياته حال غيابه، إضافة إلى اضطلاعه بلجنة التدريب وتطوير المهنة.

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وتابع أنه تم الاتفاق على أن يتولى خالد ميري منصب الوكيل الثاني إضافة إلى رئاسة لجنة القيد، والتي ستضم في عضويتها كلا من هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ.

كما تم الاتفاق على أن يتولى هشام يونس منصب أمين الصندوق، وأن يتولى النقيب لجنة التسويات، وأن يشكل لجنة مصغرة تحت إشرافه. كما يتولى عمرو بدر منصب السكرتير العام المساعد ولجنة الحريات، على أن يحتفظ حسين الزناتي بلجنة النشاط، مع منصب وكيل النقابة للنشاط، وأن يستمر محمود كامل باللجنة الثقافية إضافة إلى الإشراف على الروابط والشعب، وأن يتولى محمد سعد عبد الحفيظ لجنتي الإسكان والشئون العربية، وأن يحصل حمّاد الرمحي على لجنة الخدمات، وأن يعهد إلى محمد يحيى يوسف بلجنة المعاشات، وأيمن عبد المجيد بلجنة العلاج.

وأشار عبدالحفيظ إلى أنه تم عرض منصب وكيل النقابة لتنمية الموارد الاقتصادية على محمد خراجة ، إلا أنه لم يحسم أمره بعد بالموافقة. ​