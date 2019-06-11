مجلس النواب يوافق على اتفاق قرض ميسر مع إيطاليا لتطوير القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وجمهورية إيطاليا بشان إتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

جاءت موافقة المجلس على الاتفاق بعد مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن الاتفاق، حيث أوصى التقرير بالموافقة على الاتفاق لإتاحة القرض الميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاق من شأنه زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، لافتة إلى أن فترة السداد تصل إلى 30 عاما، منها فترة سماح 20 عاما، وبمعدل فائدة سنوي صفر بالمائة.​