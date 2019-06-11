يوسف بن علوي يزور العراق ..غدًا

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية، يوسف بن علوي بن عبدالله، يزور العراق غدًا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، أحمدالصحاف، أن يوسف بن علوي، يصل يوم غد الأربعاء بغداد في زيارة رسمية، حسب شبكة أخبار
وأضاف الصحاف أن الزيارة تبحث تعزيز العلاقات بين البلدين وإيجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة.
وتابع : يبحث ابن علوى في الزيارة أهم التحديات والمخاطر والفرص والإمكانيات في المنطقة.
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