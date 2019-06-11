من هو رجل الأعمال اللبناني الذي أفرجت عنه إيران

أطلقت السلطات الإيرانية سراح رجل الأعمال اللبناني نزار زكا المعتقل بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، حسب مديرية الأمن العام اللبناني، وتوجه زكا وهو مقيم أصلا في الولايات المتحدة، على متن طائرة إلى بيروت. من هو زكا؟ -خبير تقنيات المعلومات - اعتقل أثناء زيارته إيران عام 2015 - واحد من عدة مواطنين أجانب وآخرون يحملون جنسيات مزدوجة اعتقلوا بتهم التجسس Advertisements - تضاربت الأنباء حول مصدر العفو بين الرئيس اللبناني وبين تدخل حزب الله - يعد أحد النشطاء المدافعين عن حرية الإنترنت في لبنان - اعتقل في المطار أثناء مغادرته طهران ثم نقل إلى سجن إيفين ووضع في عزل انفرادي لمدة عام تقريبا - حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التعاون مع دولة معادية



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