من هو رجل الأعمال اللبناني الذي أفرجت عنه إيران

من هو زكا؟
-خبير تقنيات المعلومات
- اعتقل أثناء زيارته إيران عام 2015
- واحد من عدة مواطنين أجانب وآخرون يحملون جنسيات مزدوجة اعتقلوا بتهم التجسس
- تضاربت الأنباء حول مصدر العفو بين الرئيس اللبناني وبين تدخل حزب الله
- يعد أحد النشطاء المدافعين عن حرية الإنترنت في لبنان
- اعتقل في المطار أثناء مغادرته طهران ثم نقل إلى سجن إيفين ووضع في عزل انفرادي لمدة عام تقريبا
- حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التعاون مع دولة معادية
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