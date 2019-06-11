عاجل-الخارجية الأميركية: نستمر بالتزامنا بمساندة الشعب السوداني إلى جانب شركائنا الدوليين

وأعلن المجلس العسكري أمس أن لجنة تحقيق توصلت إلى أدلة ضد عدد من منسوبي القوات النظامية في أحداث فض اعتصام القيادة، وأن المجلس العسكري أكد على اعتقال عدد منهم لتقديمهم إلى العدالة، مشددا على محاسبة من تثبَت إدانتُه في أحداث مقر القيادة العامة.
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