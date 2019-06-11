عاجل-الخارجية الأميركية: نستمر بالتزامنا بمساندة الشعب السوداني إلى جانب شركائنا الدوليين

أكدت الخارجية الأميركية، أنها تسعى مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في السودان، مؤكدة أنها مستمرة بالالتزام بمساندة الشعب السوداني، وأضافت أن الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه، وكانت مصادر في المجلس العسكري الانتقالي، قد أكدت أن هناك اتجاها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين لكيانات من قوى الحرية والتغيير، بهد التوصل إلى توافق على مرشحيه لمجلس السيادة، الذي كان مقررا، في أعقاب تضارب تصريحات قياداته بشأن الخطوة.

وأعلن المجلس العسكري أمس أن لجنة تحقيق توصلت إلى أدلة ضد عدد من منسوبي القوات النظامية في أحداث فض اعتصام القيادة، وأن المجلس العسكري أكد على اعتقال عدد منهم لتقديمهم إلى العدالة، مشددا على محاسبة من تثبَت إدانتُه في أحداث مقر القيادة العامة.