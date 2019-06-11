الرئيس المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية، وذلك بحضور السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري أكد أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي يعد جوهرياً لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ومستعرضاً جهود مصر الحالية لمكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف راضي أن قائد القيادة المركزية الأميركية أشاد، من جانبه، بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها في كافة المجالات، ومثمناً في هذا الخصوص الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب باعتباره تحدياً مشتركاً يواجه العالم بأسره، مع التعويل على دور مصر المحوري في المنطقة وجهودها في صون السلم والأمن الإقليميين.

Advertisements

اقرأ أيضاً... السيسي وترامب يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع في المنطقة

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول مناقشة نتائج الاجتماع الأخير للجنة التعاون العسكري بين البلدين بواشنطن في شهر مارس الماضي، والتي تعد المنتدى الأبرز للعلاقات العسكرية الثنائية، حيث شهدت التشاور بشأن مجموعة متنوعة من الشؤون الاستراتيجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري والتعاون الأمني، وعلى النحو الذي يعكس الالتزام المتبادل بالتعاون الثنائي والتشاور على أساس الأولويات المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، خاصة في ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.