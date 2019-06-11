المفوضية الأوروبية: رئيس وزراء بريطانيا الجديد لن يغير اتفاق "بريكست"

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن انتخاب رئيس وزراء جديد لبريطانيا لن يغير اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي جرى التوصل إليه مع رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.
ورداً على سؤال بشأن تعهد بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي، بحجب المليارات التي يتعين على لندن دفعها للاتحاد، قال المتحدث "الجميع يعلم المطروح على الطاولة، وكل الدول الأعضاء وافقت على ما هو مطروح، ولن يغير انتخاب رئيس الوزراء الجديد معالم (الاتفاق)".
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في غضون ذلك، قال وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل روث، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك استعداد لدى الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء به للتفاوض مجدداً على اتفاق الخروج مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد.
وأضاف أن على من يتنافس على خلافة ماي، سواء في زعامة حزب المحافظين أو في منصب رئيس الوزراء، أن يعي ذلك جيداً قبل إطلاق تعهدات انتخابية.
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