العثور على مجموعة من أقلية الروهينجا عالقة في جزيرة تايلاندية

قال مسؤولون في تايلاند، اليوم الثلاثاء، إن السلطات عثرت على قارب صيد كان يحمل ما يزيد على 60 من الروهينجا المسلمين على شاطئ إحدى الجزر في جنوب البلاد.

وأضاف مسؤول في متنزه تاروتاو الوطني أن الركاب، وهم 28 رجلاً و31 امرأة وخمسة أطفال، كانوا عالقين في جزيرة راوي التابعة لهذا المتنزه الواقع بإقليم ساتون في جنوب تايلاند بعد تعطل محرك قاربهم.

وخرج عشرات من أقلية الروهينجا المسلمين على متن قوارب خلال الشهور الماضية فرارا من القمع في ميانمار في محاولات للوصول إلى ماليزيا في إطار ما تخشى السلطات أن يكون موجة جديدة لتهريب البشر عبر البحر بعد شن حملة على هذا النشاط في عام 2015.

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وقال مسؤول في حكومة ساتون إن الركاب سينقلون إلى البر الرئيسي.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "سيتم التحقيق مع كل فرد لمعرفة ما إذا كانوا ضحايا للاتجار أم مهاجرين غير شرعيين".

ووفقاً لمنظمات تابعة للأمم المتحدة، فر ما يربو على 700 ألف من الروهينجا المسلمين إلى بنجلادش في عام 2017 هرباً من حملة عسكرية في ولاية راخين في ميانمار.