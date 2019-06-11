أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، اليوم الثلاثاء، إمكانية عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلاً إن الأمر متوقف على بيونج يانج.
اقرأ أيضاً... بولتون ينفي فشل قمة ترامب وكيم
وأضاف بولتون أن واشنطن مستعدة لعقد هذه القمة حين تكون بيونج يانج مستعدة لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: إمكانية عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.