بولتون: إمكانية عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم

أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، اليوم الثلاثاء، إمكانية عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلاً إن الأمر متوقف على بيونج يانج.

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وأضاف بولتون أن واشنطن مستعدة لعقد هذه القمة حين تكون بيونج يانج مستعدة لذلك.