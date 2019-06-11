كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد برفع الرسوم الجمركية على النبيذ الفرنسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرنسا مجدداً بخلق حواجز تجارية أمام صادرات النبيذ الأمريكية، ووعد بأنه سيعمل على فتح السوق الأوروبية أمام النبيذ الأمريكي "العظيم".

"وقال ترامب لقناة سي إن بي سي خلال مقابلة موسعة :"فرنسا تحمل إلينا الكثير مقابل النبيذ، مع ذلك فإننا نصدّر إليهم القليل جدًا من النبيذ الفرنسي"، وأضاف أن صانعي النبيذ في كاليفورنيا قد اشتكوا من تعريفات الاتحاد الأوروبي.

"وتابع ترامب :"أن مصانع النبيذ تأتى إلي وتقول" سيدي، نحن ندفع الكثير من المال لوضع منتجنا في فرنسا، وأنت تسمح لهذه البلاد بجلب الخمور الفرنسية، التي هي نبيذ رائع، ولكن لدينا نبيذ رائع أيضًا، مما يسمح له بالدخول دون مقابل، وقال ترامب: "هذا ليس عدلاً".