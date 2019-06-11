كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بنيويورك التعاون المشترك بين بلاده والمنظمة الأممية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن بوقدوم وجوتيريس تطرقا إلى قضايا إقليمية ودولية وكذلك التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية.

كما أجرى بوقدوم مباحثات مع رئيسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا جاريسيس، ومع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، الذي قدم له التهنئة بعد انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي.