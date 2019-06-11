كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: أمريكا تواصل التدخل فى الشؤون الداخلية بدعم قوى موالية للغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التقرير السنوي للجنة مجلس الاتحاد الفيدرالى الروسى حول حماية سيادة الدولة، إن الولايات المتحدة تواصل محاولاتها للتدخل في شؤون روسيا ، "بتعليم ودعم الناشطين السياسيين وتمويل القوى المعادية لروسيا".

وقدم التقرير أندريه كليموف، الذي يرأس اللجنة في مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، وفقاً لشبكة روسيا اليوم.

ويتهم مؤلفو التقرير الولايات المتحدة بتزويد القوى الموالية للغرب "بدعم سياسي وتنظيمي ومنهجي وإعلامي واسع النطاق".

وتقول الوثيقة، إن أنشطتها يتم تنسيقها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية تحت ستار "النضال من أجل الديمقراطية في روسيا".