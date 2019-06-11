كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول دولة أفريقية تلغى تجريم المثلية الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت بوتسوانا، تجريم الشذوذ الجنسي، اليوم الثلاثاء، حيث أسقطت المحكمة العليا قانون الحقبة الاستعمارية الذي يعاقب ممارسة الجنس المثلي بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وتعدّ العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية في أكثر من 70 دولة حول العالم؛ ما يقرب من نصفهم في أفريقيا، حيث الشذوذ الجنسي من المحرمات على نطاق واسع.

وقال القاضي مايكل ليبورو: "لا مكان للتمييز في هذا العالم، فكل البشر يولدون متساوين، والمثلية الجنسية هي شكل آخر من أشكال النشاط الجنسي الذي تم قمعه لسنوات".

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ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ القضية، التي ذكرت وسائل الإعلام المحلية قد رفعها طالب جامعي، جادل بأن الحكومة يجب أن تتخلص من القانون في ضوء مجتمع متغير حيث تم قبول الشذوذ الجنسي على نطاق واسع.

ورحبت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بالقرار باعتباره "علامة على حقبة جديدة مقبولة، والتي ينبغي أن تلهم البلدان الأفريقية الأخرى على أن تحذو حذوها".

وقالت موليا موانانياندا، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لجنوب إفريقيا، في بيان "بهذا الحكم، قالت بوتسوانا" لا "للتعصب والكراهية و" نعم "للأمل والمساواة لجميع الناس".