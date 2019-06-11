كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة وزير التعليم في إيران تؤجج صراعات داخلية عميقة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
المشاركة في الانتخابات
الحكومة الإيرانية أعلنت أن استقالة وزير التربية والتعليم، محمد بطحائي، جاءت بسبب عزمه على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أوضحت وسائل الإعلام أن الاستقالة جاءت على خلفية استياء الرئيس الإيراني من أداء الوزير.
عدم اكتراث وأسباب شخصية
من جانبها أوضحت وكالة "نادي المراسلين الشباب"، أن وزير التعليم استقال بسبب عدم اهتمام الحكومة بقضايا المعلمين، والأعباء المالية مثل الترقيات، فيما أوضحت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، إن الاستقالة تعود إلى أسباب شخصية، حسبما نقلت عن مصدر حكومي.
خلافات ومشاكسات
وخلال الفترات الماضية، شهدت أروقة النظام هجوما شرساً من قبل وزير التعليم والتربية المستقيل، على وثيقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التعليمية لعام 2030، وتعهد بعدم تنفيذها.
عدم تنفيذ الوثيقة صاحبه كذلك هجوماً للمرشد الإيراني علي خامنئي، بسبب موافقة الحكومة على هذه الوثيقة الدولية مطلع الشهر الماضي.
أجندات غربية
وذكر الوزير المستقيل بطحائي، أن هذه الوثيقة تتضمن أجندة غربية تهدف إلى تغيير الهوية الوطنية والدينية وإحداث تأثيرات أجنبية، حيث تمثل الوثيقة التي تم تبنيها في مايو 2015 في المنتدى العالمي للتعليم، التزام البلدان ومجتمع التعليم العالمي بجدول أعمال تعليمي واحد ومتجدد.
المتشددون يرفضون الاتفاقية
وكان المتشددون في إيران أثاروا موجة احتجاجات ضد الحكومة بسبب هذه الوثيقة الأممية، كونها تشكل تهديداً لقيم الثورة الخمينية، بحسب ما يرون.
كما أنها تنص على منع ميليشيات الباسيج من تجنيد الطلبة والمساواة في التعليم بين الجنسين، وتلزم الحكومة بتعليم لغات القوميات، وإدراج قضايا حقوق الإنسان والحريات في المناهج التعليمية.
صراع محتدم
ونقلت المقاومة الإيرنية، أن الاستقالة زادت من تأجيج نيران الصراع بين زُمر النظام، مشيرة إلى أن وجود حالة من عدم الرضا الواسع النطاق للتربويين في جميع أنحاء البلاد.
هجوم على روحاني
وأوضحت المقاومة أن مجتبى ذوالنور، عضو مجلس شورى الملالي، شن هجوما على روحاني، مخاطبا إياه "وزارة التعليم تضم أكثر من 16 مليون فرداً، وعدد منتسبيها أكثر من عدد سكان العديد من البلدان الأوروبية. برأيك، هل يقبل الشعب الإيراني شغور هذا المنصب بحجة أن وزير هذه المؤسسة الواسعة، وهي من الوزارات الأساسية، قد استقال ليرشح نفسه للنيابة البرلمانية؟
وأشار الملا ذوالنور إلى الرواتب غير المدفوعة للتربويين، موضحاً أن حجم مطالبات التربويين المتأخرة من الحكومة قد وصل الآن إلى أكثر من 10 تريليونات تومان لأكثر من عام.
كما هاجم ذوالنور السياسات الاقتصادية للملا روحاني وقال: «لقد وعدت بالتعامل مع الناس بصدق، الحياة لها أبعاد مختلفة بما فيها متطلبات الأكل والشرب، ومن الجيد أن يعلن الرئيس للناس أنه يريد أن يعيش شهرًا مثلهم فيما يخص الأكل والشرب، حتى نرى هل يستطيع الاستمرار لمدة شهر".
تحذيرات وانتقادات
كما ذكرت المقاومة أن شميرانات ري وإسلام شهر، عضو مجلس الشورى، أكد أنه ينبغي أن يتم هدم ما يقرب من 50 في المائة من المدارس أو إعادة بنائها، أو يجب وضع مخططات التحديث بالنسبة لها حتى لا يتعرض الطلاب للخطر.
كما أشار أسد الله بادامجيان، رئيس عصابة مؤتلفة الفاشية، إلى احتجاجات المعلمين والتربويين الواسعة، وحذر روحاني من الاتساع الدائم لتلك المظاهرات.