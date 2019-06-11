كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة وزير التعليم في إيران تؤجج صراعات داخلية عميقة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال تشكل الصراعات بين أجنحة نظام الملالي، طقساً دائماً ومميزا، لا سيما خلال الفترات الأخيرة، والتي كان آخرها بسبب استقالة وزير التعليم والتربية محمد بطحائي.

المشاركة في الانتخابات

الحكومة الإيرانية أعلنت أن استقالة وزير التربية والتعليم، محمد بطحائي، جاءت بسبب عزمه على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أوضحت وسائل الإعلام أن الاستقالة جاءت على خلفية استياء الرئيس الإيراني من أداء الوزير.

عدم اكتراث وأسباب شخصية

من جانبها أوضحت وكالة "نادي المراسلين الشباب"، أن وزير التعليم استقال بسبب عدم اهتمام الحكومة بقضايا المعلمين، والأعباء المالية مثل الترقيات، فيما أوضحت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، إن الاستقالة تعود إلى أسباب شخصية، حسبما نقلت عن مصدر حكومي.

خلافات ومشاكسات

وخلال الفترات الماضية، شهدت أروقة النظام هجوما شرساً من قبل وزير التعليم والتربية المستقيل، على وثيقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التعليمية لعام 2030، وتعهد بعدم تنفيذها.

عدم تنفيذ الوثيقة صاحبه كذلك هجوماً للمرشد الإيراني علي خامنئي، بسبب موافقة الحكومة على هذه الوثيقة الدولية مطلع الشهر الماضي.

أجندات غربية

وذكر الوزير المستقيل بطحائي، أن هذه الوثيقة تتضمن أجندة غربية تهدف إلى تغيير الهوية الوطنية والدينية وإحداث تأثيرات أجنبية، حيث تمثل الوثيقة التي تم تبنيها في مايو 2015 في المنتدى العالمي للتعليم، التزام البلدان ومجتمع التعليم العالمي بجدول أعمال تعليمي واحد ومتجدد.

المتشددون يرفضون الاتفاقية

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وكان المتشددون في إيران أثاروا موجة احتجاجات ضد الحكومة بسبب هذه الوثيقة الأممية، كونها تشكل تهديداً لقيم الثورة الخمينية، بحسب ما يرون.