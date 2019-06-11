كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لندن تعتقل سياسى باكستانى بسبب خطاباته المحرضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة البريطانية القبض على السياسي الباكستاني ألطاف حسين في لندن يوم الثلاثاء كجزء من التحقيق في الخطب التي ألقاها كمؤسس لحزب سياسي حكم مدينة كراتشي على مدى عقود، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في باكستان.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان، إن رجلا في الستينيات من عمره اعتقل بعد تحقيق مشترك مع السلطات الباكستانية.

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ولم تحدد هوية الشخص، ولكنها قالت إن الاعتقال "يتعلق بالتحقيق في عدد من الخطب التي ألقاها فرد مرتبط بـ"الحركة القومية المتحدة" العلمانى في باكستان".

وسيطر حزب الحركة القومية المتحدة، على مدينة كراتشي، أكبر وأغنى مدينة في باكستان، منذ الثمانينات، وعندما قامت قوات الأمن بقمع الحزب في التسعينيات، طلب حسين اللجوء في المملكة المتحدة.

وحتى من المنفى في لندن، كان حسين يسيطر على المدينة من خلال شبكة قوية، واتهمته شرطة كراتشي وخصومه بتحريض أنصاره على العنف، وهو اتهام نفاه.