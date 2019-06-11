كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بين الاشتراكيين الاسبان واليسارى المتطرف "بوديموس" لتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الاشتراكيون الإسبان، اليوم الثلاثاء، على التعاون لتشكيل حكومة مع حزب اليسار المتطرف "بوديموس"، دون الإعلان عن تشكيل ائتلاف، بينما يدرسون مجموعة من الخيارات لتأمين الحصول الأغلبية في البرلمان.

وفاز الاشتراكيون في الانتخابات التشريعية في أبريل، ولكن فقط أقلية من المقاعد، تاركين المشهد السياسي في إسبانيا مجزأ بعمق.

وهدد رئيس الوزراء المكلف بيدرو سانشيز، الذي دعا إليه الملك فيليبي السادس الأسبوع الماضي للسعي للحصول على تفويض للحكومة، يوم الاثنين بالدعوة إلى انتخابات أخرى إذا منعت أحزاب المعارضة جهوده لتشكيل حكومة.

والتقى سانشيز يوم الثلاثاء مع زعيم بوديموس "بابلو ايجليسياس"، واللذين رغم اتحاد حزبيهما، لكنهما يفتقران إلى أغلبية المقاعد البرلمانية، إلا أن ايجليسياس أخبر الصحفيين أن كلا الرجلين كانا متفائلين، وكان يأمل أن الاجتماع "يمكن أن يترجم إلى اتفاق أكثر تقدمية وملموسة" على الحكومة.