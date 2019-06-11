كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تكشف خلية نازية خططت لمهاجمة أماكن عبادة يهودية وإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر قانونية لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية اكتشفت واعتقلت أعضاء خلية نازية جديدة متهمة بالتخطيط لمهاجمة بيوت العبادة اليهودية و الإسلامية.

وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن خمسة أعضاء من المجموعة كانوا "مقربين من أيديولوجية الحركة النازية الجديدة" وجهت إليهم تهم في الفترة ما بين سبتمبر ومايو بشأن المؤامرة المزعومة.

وقال المصدر القضائي: "أشار التحقيق إلى أنهم كانوا يقومون بتطوير مؤامرة غير محددة لتنفيذ هجوم، من المحتمل أن يستهدفوا مكانًا للعبادة"، دون إعطاء تفاصيل عن الدوافع أو أهداف محددة.

وألقت الشرطة في مدينة جرينوبل الجنوبية الشرقية القبض على رجل بتهمة الأسلحة في سبتمبر 2018، وقادهم التحقيق إلى المشتبه بهم الأربعة الآخرين، اثنان منهم من القاصرين.