قضية بوعشرين..المحكمة ترفع الجلسة للمداولة للبت في رفع الإعتقال التعسفي

قررت محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، رفع جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين مؤسس موقع “اليوم24” ويومية “أخبار اليوم”، إلى المداولة، من أجل البت في طلب دفاعه الرامي إلى رفع الاعتقال التعسفي على بوعشرين، تنفيذا لما نص عليه القرار الأممي.

وكان دفاع بوعشرين هدد باللجوء إلى القضاء الدولي، في حالة عدم رفع الاعتقال التعسفي عن بوعشرين.

وشدد دفاع بوعشرين على أنه لجأ إلى الأمم المتحدة لأن القضاء المغربي والنيابة العامة مصرون على اعتقال بوعشرين بشكل تعسفي.

كما أوضح دفاع بوعشرين، بأنه تم تقديم جميع الأدلة لهيأة المحكمة والتي تبين بأن بوعشرين معتقل تعسفيا.