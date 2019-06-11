مدير أعمال هيفاء وهبي يحسم جدل إصابتها بالسرطان

في وقت غابت فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن الأنظار، ثم كشفت بعد ذلك أن السبب هو تعرضها لأزمة صحية، راجت شائعات عن إصابتها بالسرطان، قبل أن يخرج مدير أعمالها ويوضح حقيقة الأمر.

وعبر محمد الوزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، مؤخرا، عن غضبه من ما يروج حول النجمة اللبنانية، ونفى إصابتها بمرض السرطان.

وغرد مدير أعمال هيفاء وهبي على تويتر: “ظروف صحية صعبة بعض الشيء، لكن الحمد لله أحسن من قبل، وإن شاء الله خير.. كل يوم في تحسن والحمد لله”.

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وخلف خبر مرض هيفاء وهبي الذي لم تكشف عن طبيعته تعاطف نجوم عرب منهم المصرية شرين، التي علقت في تغريدة هيفاء: “حبيبتي هيفاء منذ مدة طويلة لم أسمع صوتك، وأنا لست معتادة على هذا، أتمنى لك الشفاء العاجل، أتمنى ألا تغيبي عن محبيك” .

وتمنت اللبنانية سيرين عبدالنور، السلامة لهيفاء، إذ نشرت صورتها عبر حسابها الشخصي ب” تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “سلامة قلبك.. الله يحميكي” .

وغابت هيفاء وهبي عن لعب بطولة دور مسلسل رمضاني، على غير عادتها في السنوات الأخيرة، واقتصر ضهورها كضيفة شرف في مسلسل “الواد سيد الشحات”.