“كان” 2019 – منافسو المغرب في المجموعات يكشفون عن قائمتهم النهائية – صور

بعد أن كشف الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن التشكيل النهائي لـ”أسود الأطلس” الذين سيخوضون نهائيات كأس إفريقيا للأمم القامة في مصر، تعرف المغاربة على خصوم المنتخب في دور المجموعات، بعد أن أعلنوا جميعهم عن قائمتهم النهائية.

فقد أعلنت منتخبات جنوب إفريقيا، ناميبيا، والكوت ديفوار، الذين سينافسون المغرب في المجموعة الرابعة عن تشكيلتهم الأساسية، والتي جاءت على الشكل التالي:

منتخب ناميبيا:

منتخب جنوب إفريقيا:

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منتخب الكوت ديفوار: