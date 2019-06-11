مجددا: الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، بحجة إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، ما تسبب باندلاع 7 حرائق مختلفة.
وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال: "تقرر تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية حتى إشعار آخر، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
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